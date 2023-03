PRF prende mulher com mandado de prisão no Acre

Na noite deste domingo, dia 19 de março de 2023, por volta das 21:45, enquanto realizava procedimentos de fiscalização e ronda na BR 364 no município de Rio Branco, a PRF avistou um grupo de pessoas no acostamento da rodovia, e decidiu parar para oferecer algum suporte caso precisassem, tendo em vista o horário e o baixo movimento no local naquele momento.

Durante a identificação das pessoas presentes, a equipe verificou que havia um mandado de prisão em aberto contra uma das mulheres por roubo e receptação, além de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano.

Uma pessoa foi detida e encaminhada à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, juntamente com todos os seus pertences, para continuidade dos demais procedimentos legais cabíveis.