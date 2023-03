Polícia Militar prende dupla com 70kg de drogas em barco

Durante patrulhamento fluvial no Rio Juruá, na tarde desta terça-feira, 28, uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu cerca de 70kg de drogas, durante abordagem a uma embarcação suspeita que navegava próximo ao município de Rodrigues Alves.

Os militares realizavam policiamento pelos rios da região, quando observaram dois homens conduzindo uma embarcação de alumínio, que passaram a agir de modo suspeito. Durante a abordagem, os policiais encontraram 44 quilos de cocaína e mais de 25 quilos de maconha, escondidos dentro dos bancos da embarcação.

Os homens foram presos e encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, junto com a embarcação e as drogas, para os procedimentos legais cabíveis.