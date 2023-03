PF deflagra mais uma operação no Acre e 4 são presos

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 17, a Operação Antenttus para cumprir 4 mandados de prisão e 2 mandados de busca e apreensão na cidade de Cruzeiro do Sul. A Ação contou com a cooperação da Polícia Civil e da Polícia Militar.

As Forças de Segurança Pública do Estado do Acre vêm intensificando suas ações contra as Organizações Criminosas, suas lideranças e todos os seus integrantes.

O trabalho de hoje é um desdobramento da Operação Artemis, deflagrada no último dia 15 contra a mesma Organização Criminosa investigada e combatida e que teve como resultado 2 prisões em flagrante delito, inclusive com a apreensão de drogas e arma de fogo.

A Operação foi batizada de Atenttus, termo que deriva do latim e significa prestar atenção, observar. A ideia do nome faz alusão no sentido as Forças de Segurança Pública do Estado do Acre estão atentas às crescentes e silenciosas investidas criminosas levadas a cabo pelas Facções Criminosas, sendo prioridade das polícias envolvidas o combate a tais Organizações.

No trabalho de hoje, os alvos estão sendo investigados por integrarem o Comando Vermelho que atua no Estado do Acre e que é embrionária do Estado do Rio de Janeiro, sendo que os envolvidos responderão pelos delitos de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas, Comercialização de Armas de Fogo e Lavagem de Capitais. As penas somadas dos delitos investigados ultrapassam 30 anos de reclusão.