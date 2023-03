PM recupera R$ 100 mil em mercadorias roubadas na Sobral

No início da tarde desta quarta-feira, 8, uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreendeu mais de cem mil reais em peças, que haviam sido furtadas de um comerciante em fevereiro, no bairro Sobral. Na mesma operação, realizada na rodovia AC-40, um homem foi preso pelo crime de receptação.

Os militares realizavam uma operação de trânsito nas proximidades do Parque de Exposições, quando suspeitaram de um caminhão do tipo “baú” e resolveram abordá-lo. O veículo transportava grande quantidade de peças de motos e acessórios, mas o homem, que se apresentou como dono da mercadoria, não apresentou nota fiscal e nenhum documento que comprovasse a procedência.

Segundo o tenente coronel Felipe Russo, comandante do 2º Batalhão, dois homens ocupavam o veículo, no entanto a polícia apurou que o motorista havia sido contratado apenas para transportar a carga. O outro homem, responsável pela mercadoria, foi identificado pela guarnição como o receptador.

“Já tínhamos a informação do furto desse material, e quando os policiais fizeram a abordagem, confirmaram se tratar de produto de furto. Foram mais de cem mil reais em equipamentos e bens, que agora vão ser restituídos ao dono”, pontuou o tenente coronel.