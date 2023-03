PM desarticula “boca de fumo” e recupera motocicleta roubada

Guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC), desarticularam na noite desta sexta-feira, 10, uma “boca de fumo” no bairro Plácido de Castro, em Rio Branco, e recuperaram uma motocicleta roubada em Senador Guiomard. Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas durante uma das ações policiais.

Durante patrulhamento de rotina, militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), abordaram quatro cidadãos e ao procederem as buscas foram encontrados com eles 7 tabletes de maconha, 21 papelotes de skank e aparelhos celulares. O quarteto informou fazer parte de uma organização criminosa paulista, que atua no Estado do Acre.

Militares do 4º Batalhão recuperaram uma motocicleta Yamaha/XTZ no Ramal do Gadelha. A equipe se deslocou até o endereço após informações de que um veículo se encontrava abandonado no local. A guarnição conseguiu localizar a motocicleta, que se encontrava sem placa, sendo necessário realizar a busca pelo chassi, confirmando ser o veículo roubado, que posteriormente foi entregue na Delegacia.