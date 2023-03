PM apreende arma, recupera motocicleta e captura foragido em Cruzeiro do sul

Durante o serviço da quinta-feira, 16, policiais militares do 6° Batalhão de Polícia Militar, em Cruzeiro do Sul, apreenderam uma arma de fogo, recuperaram uma motocicleta e capturaram um foragido do sistema prisional. As ações aconteceram ao longo do dia em ocorrências distintas.

Os militares faziam patrulhamento de rotina, no bairro Alumínio, quando observaram uma motocicleta parada ao lado de um ginásio. Ao realizar uma consulta veicular, descobriram que existia uma restrição de roubo.

APREENSÃO DE ARMA DE FOGO

Um policial militar presenciou um roubo na avenida Copacabana e interviu na ação. O policial passava pelo local no momento que dois indivíduos estavam roubando as vítimas. Ao parar seu veículo, um dos envolvidos apontou uma arma em sua direção, momento que o militar agiu.

Ainda na quinta-feira policiais militares da unidade do Juruá capturaram um foragido do sistema prisional.