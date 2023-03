Plácido acorda no 2º tempo e atropela o Andirá por 5 a 1

Após um empate sem gols no primeiro tempo de partida contra o Andirá, o Plácido de Castro deu um verdadeiro passeio e goleou neste sábado o time morcegueiro por 5 a 1. O duelo ocorreu pesado gramado do estádio Florestão e o gols da vitória do Tigre do Abunã foram marcados por Pablo (2x), Gabriel, Chico e João Marcos. Cristiano descontou para o Morcego.

Tabela

Com a primeira vitória no estadual, o Plácido de Castro assume a quarta colocação do grupo A com três pontos somados. Por outro lado, o Andirá chega a sua terceira derrota seguida e ocupa a última colocação do grupo sem nenhum ponto ganho.

Próximos jogos

O Morcego ganha uma semana de folga na tabela de jogo e retorna a campo contra o Independência no 1° de abril, às 17h, no estádio Florestão. Três dias depois, o Tigre do Abunã busca nova vitória na competição contra a Adesg no Florestão, às 16h, para sonha com uma classificação para o returno.