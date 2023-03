PL deve destinar R$ 10 milhões para alagados em Rio Branco

O prefeito Tião Bocalom lançou durante coletiva de imprensa na sede da prefeitura nesta segunda-feira, 27, o Projeto Recomeço, que deve ser enviado para Câmara Municipal – no intuito de que seja aprovado a liberação de R$ 10 milhões para ajuda imediata às famílias e comerciantes atingidos pela enchente dos igarapés e do Rio Acre, em Rio Branco.

De acordo com o prefeito, além dos R$ 5 milhões já destinados de maneira emergencial para aquisição de mais de 1,5 mil sacolões, colchões e produtos de limpeza, a gestão deverá injetar mais recursos com objetivo de amenizar os impactos da enchente. “Nos reunimos ontem com a equipe da prefeitura e o líder na Câmara Municipal para discutirmos a liberação dos recursos para dar suporte às famílias que perderam tudo com a cheia”, declarou.

O chefe do executivo municipal deixou claro que o recurso deverá ser aprovado de maneira emergencial. Em seguida, deverá ser feita uma licitação para a aquisição de produtos como geladeira, fogão e televisão. “São produtos essenciais e as pessoas deverão estar cadastradas”, explicou.

O gestor da capital ainda revelou que os comerciantes atingidos serão contemplados com o recurso. “Não vamos ter como repor todas as perdas, mais uma ajuda vamos destinar”, ressaltou.

O líder do prefeito na Casa Legislativa, vereador João Marcos Luz (MDB) disse que o PL deverá ser aprovado até a próxima quinta-feira, 30. “Todos os vereadores estão empenhados na causa. Acredito que não haverá impedimento”, comentou.

A prefeitura enfatizou que os benefícios devem chegar até a população afetada em 30 a 45 dias.