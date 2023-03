PF cumpre mandados de prisão por tráficos de drogas no Acre

Em ação integrada, a Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar deflagraram nesta quarta-feira, 15, a Operação Ártemis. O trabalho é fruto do esforço investigativo das polícias civil e federal, com apoio operacional da polícia militar, visando coibir, em especial, os crimes de tráfico de drogas, lavagem de capitais e Organização Criminosa, no Vale do Juruá.

Ao todo, houve o cumprimento de 25 ordens judiciais, sendo 6 mandados de prisões preventivas e 19 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Cruzeiro do Sul/AC, Rodrigues Alves/AC e Guajará/AM.

As ações conjuntas visam a integração das forças de segurança pública federal e estadual, de modo a intensificar, em caráter especial e dedicado, o enfrentamento e a desarticulação das Organizações e facções criminosas, em ações de combate às ameaças à ordem e à incolumidade públicas.

Em relação ao nome da operação, fez-se alusão à palavra grega Artemis, cujo significado pode ser traduzido como ´´manifestação luminosa ou luz suave“, simbolizando, com isso, a elucidação de diversos delitos que trazem preocupação à sociedade e que merecem repreensão ininterrupta das forças de segurança pública.

Os investigados responderão pelos crimes de Tráfico de Drogas, Lavagem de Capitais e Organização Criminosa. Somadas, as penas dos delitos podem chegar a mais de 30 (trinta) anos de reclusão.