Peruano é preso com 10 quilos de cocaína em Assis Brasil

Em fiscalização de rotina no Posto da Polícia Federal, em Assis Brasil/AC, a Polícia Federal apreendeu no último domingo (19), mais de dez quilos de cocaína. O entorpecente estava escondido em itens de madeiras que se encontravam na parte superior de um veículo utilizado como táxi.

Durante a abordagem, o nervosismo exacerbado de um passageiro chamou a atenção dos agentes. Ao realizar as pesquisas nos sistemas da Polícia Federal, os policiais constataram inconsistências nos registros de entrada no Brasil do passageiro em questão.

O cidadão peruano era o proprietário da carga de madeira, cujo peso não condizia com o material e, após busca mais detalhada, foi possível localizar a droga.

Em razão dos fatos, o envolvido e a substância foram levados para a Delegacia de Polícia Federal de Epitaciolândia para adoção dos procedimentos legais.

O responsável poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, agravado pela transnacionalidade, conforme dispõe o artigo 33 da Lei Anti Drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.