A banda acreana Os Descordantes, conhecida na região por seus diversos sucessos, realizará em parceria com o Grupo Social Pela Vida, um show na Concha Acústica, dia 09 de abril, para arrecadar donativos para as vítimas da alagação em Rio Branco.

Serão aceitos doações de alimentos, material de limpeza e higiene pessoal, fraldas ou valores no PIX, no dia do evento ou já a partir de hoje, no ponto de arrecadação localizado na Barbearia La República, na Estrada Dias Martins, número 1061.

“Fizemos uma parceria com a GSPelaVida e vamos juntos com vocês, nosso público querido, ajudar nossos conterrâneos nesse momento delicado que estamos passando”, declarou o grupo.

A iniciativa tem apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour, Fundação Garibaldi Brasil, Prefeitura de Rio Branco e Governo do Acre.

Mais informações podem ser feitas no contato (68) 99923-7024.