Números de vereadores de Rio Branco pode saltar de 17 para 21 nas eleições de 2024

Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco discutem nos bastidores o aumento de mais quatro novas cadeiras na sede do Poder Legislativo para a próxima legislatura 2025/2028. A informação foi repassada ao ac24horas.

De acordo com o apurado pela reportagem, o aumento de novas vagas é necessário devido ao aumento da população da capital com base em dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com os números, a população do Acre chegou a 906.876 habitantes em 2021. Já em Rio Branco, o número de habitantes chega a 419.452 mil pessoas.

Um vereador que pediu para não ser identificado contou que a proposta do aumento de novas vagas na Câmara tem um segundo motivo, a concorrência para as eleições municipais de 2024. “Será uma eleição muito concorrida e se mantivermos a mesma quantidade de vagas, muitos não terão chance de reeleição. Para isso, vamos usar os mecanismos da lei para buscar o aumento de novas cadeiras. Dizem que acima de 400 mil habitantes podem ter até 24 vereadores, mas, a ideia é aumentar apenas para 21”, revelou.

Com a possibilidade de aumento de novas vagas, o município deverá ter um acréscimo de mais de R$ 48 mil reais mensalmente, ultrapassando mais de meio milhão de reais por ano. Isso levando em conta os vencimentos atuais.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raimundo Neném (PSB), confirmou em conversa informal ao ac24horas que existe a possibilidade do aumento de novos parlamentares, no entanto, deixou claro que a proposta não deverá entrar em pauta esse ano. “Existe esse entendimento, mas, esse ano não deve entrar nenhum projeto nesse sentido”, declarou.