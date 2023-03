Elimar Bezerra de Souza, de 39 anos, deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco com uma fratura no braço e outra na perna. Ele teria sido agredido pela própria esposa no momento em que jantava em sua casa, na rua Diamante, no bairro Wanderley Dantas.

De acordo com informes apurados, Elimar teria chegado embriagado em casa e quando estaria jantando foi abordado pela esposa que o agrediu com um cabo de uma enxada. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado até o fechamento deste material.