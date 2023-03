Nível do Rio Acre sobe mais em 12 horas e alcança 17,18m nesta quinta-feira

O Rio Acre continua castigando a capital acreana no início desta quinta-feira, 30. De acordo com a medição da Defesa Civil às 6 horas da manhã, o nível é de 17,18m.

Em relação à última medição divulgada às 18 horas de ontem, a nova representa um aumento de 8 milímetros no período de 12 horas.

Apesar da vazante verificada na região do Alto Acre, as autoridades se preocupam com o reflexo da subida do nível do Riozinho do Rola, principal afluente do Rio Acre na capital acreana que subiu muito nas últimas horas.

Mais de 4 mil pessoas estão desabrigadas em Rio Branco e em municípios do interior como Epitaciolândia, Brasileia, Xapuri e Sena Madureira. O maior número de desabrigados se concentra na capital acreana, sendo 3,5 mil pessoas que estão em abrigos públicos montados em escolas e no Parque de Exposições.