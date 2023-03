Rio Acre atinge a marca 17 metros e mais de 40 mil pessoas sofrem com alagação

Na primeira medição da Defesa Civil às 6h da manhã desta quarta-feira, 29, o nível do Rio Acre segue subindo e registra a marca dos 17 metros – tendo aumentado 9 centímetros nas últimas 12 horas, transbordando o Calçadão da Gameleira.

Dados monitorados nas últimas 24 horas, mostra que o rio subiu 14 centímetros – mesmo com a estabilidade mostrada na medição que correu das 9h às 15h de terça.

Devido à cheia do manancial, mais de 40 mil pessoas estão atingidas pelas águas dos igarapés e do Rio Acre em 32 bairros da capital. Com isso, cerca de 1,9 mil pessoas estão desabrigadas e a estimativa é de que o número de desalojados seja acima de 4 mil.