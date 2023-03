Náuas vence apertado o Vasco e respira: 3 a 2

O Náuas conquistou uma vitória suada neste sábado (25), no estádio Florestão, contra o Vasco da Gama por 3 a 2. O duelo foi válido pela quarta rodada do grupo B do Campeonato Acreano. Amarildo (2x) e Daniel marcaram os gols do Cacique do Juruá. Fernando e Franklin descontaram para o eliminado Almirante.

Tabela

Com o triunfo sobre o Vasco da Gama, o Náuas assume na quarta posição do grupo B, com três pontos, um a menos que o Galvez e Atlético-AC, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Por outro lado, o Vasco-AC segue sem ponto somado e na última posição da chave e sem de classificação.

Próximos jogos

O Vasco-AC volta a campo no próximo sábado (1) para enfrentar o Galvez. O Náuas encara o Atlético-AC no dia 8 de abril. Os dois jogos no estádio Florestão, na capital, às 15h.