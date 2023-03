Narrador Cléber Machado é demitido da Rede Globo após 35 anos

O narrador Cléber Machado não faz mais parte do quadro de funcionários da Rede Globo. Após 35 anos, ele foi demitido pela emissora carioca. A informação foi divulgada pelo site Notícias da TV, nesta quarta-feira (22), e confirmada pela própria Globo.

Em nota, a emissora explicou que a saída de Cléber Machado faz parte da reestruturação que o setor de esporte está passando. O narrador estava no canal desde 1989, mas nos últimos anos perdeu espaço em eventos importantes. Ele ficou fora da equipe que viajou ao Catar durante a Copa do Mundo, em dezembro.

“O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro. Nos últimos 35 anos, Cleber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro”, disse a Globo em nota.

“Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo e, além de futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, ele mostrou versatilidade ao atuar também como apresentador e comentarista”, completou.

Esta semana a Globo anunciou o fim da Central do Apito durante as transmissões dos jogos. Com isso, comentaristas de arbitragem foram dispensados.