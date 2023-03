Naldo Benny diz que foi convidado para substituir Drake no Lollapalooza

O cantor Naldo Benny afirmou em seu Instagram, na tarde deste domingo (26/3), que foi convidado para substituir o rapper Drake no Lollapalooza. O norte-americano cancelou o show que faria no festival nesta noite.

“Mais uma missão para mim, né? Estou sabendo que o Drake cancelou o show e já acordei com mensagem, e-mail, de um monte de gente. Lollapalooza me chamando para cobrir o cancelamento, para eu fazer o show no lugar do Drake. Teremos Naldo Benny no Lollapalooza hoje. A voz do povo é a voz de Deus. Daqui a pouquinho estou aí, gente. Show do Naldo hoje no Lollapalooza”, afirmou o cantor nos Stories.

Naldo Benny tem sido assunto nas redes sociais nos últimos tempos devido às histórias milaborantes que conta sobre artistas internacionais, como Chris Brown e LeBron James. A última que o cantor contou foi uma envolvendo Michael Jackson. Ele afirmou que participaria de um álbum do Rei do Pop.

Na web, a declaração do cantor virou piada após internautas duvidarem do ocorrido. “O pai da mentira não é o diabo e sim o Naldo Benny”, comentou uma usuária do Twitter. “Agora ele foi longe demais”, disse outro.

