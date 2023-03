Na capital, nível do Rio Acre segue subindo e marca 16,34 metros

A nova medição no início da noite deste sábado, 25, mostra que o nível do Rio Acre segue aumentando em Rio Branco. Os dados das 18h apontam que o manancial teve aumento de um centímetro, chegando a marca de 16,34 cm.

Na penúltima, às 15h, o afluente atingiu a marca de 16,33m. Em mais de 6 horas, o rio subiu 3 centímetros, já que às 12h havia atingido a marca de 16,31m.

Com a cheia do Rio Acre, 48 bairros foram atingidos e sete igarapés permanecem em estado de transbordo. São eles: Almoço, Judia, São Francisco, Dias Martins, Batista, Fundo e Liberdade. Ainda na capital, foram instalados 26 abrigos, sendo 14 estaduais e 12 municipais. Além disso, em Rio Branco, cerca de 221 famílias estão desabrigadas. No geral, mais de 27 mil pessoas foram atingidas diretamente.