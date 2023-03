Na cadeia, Lula diz que pensava em “f. o Moro” e “se vingar dessa gente”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou o período que passou preso, disse que xingava o ex-juiz – e agora senador – Sergio Moro (União Brasil-PR) e pensava em vingança. As declarações foram dadas em entrevista ao portal de esquerda Brasil 247.

“De vez em quando ia um procurador, de sábado ou de semana, para visitar, ver se estava tudo bem. Entravam três ou quatro procuradores, e perguntavam ‘tá tudo bem?’ e [eu respondia] ‘não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu f… esse Moro’”, disse o presidente.

“‘Eu to aqui para me vingar dessa gente’, eu falava todo dia que eles entravam lá, ‘se prepare que eu vou provar’”, disse, se referindo a provar sua inocência.

Logo após a fala, Lula riu e pediu “depois vocês cortam a palavra ‘f…’ aqui”. No entanto, a entrevista estava sendo transmitida ao vivo no canal do YouTube “TV 247”.

Pouco antes disso, Lula se emocionou lembrando do período no qual estava preso.

“Quando lembro disso fico com uma certa mágoa, porque é um processo de destruição que não é fácil suportar”, falou. “Acredito muito em deus, pois acho que é muita força para sobreviver aquilo, nem todo mundo suporta isso.”

“Eu tinha noção que ia passar por aquilo para voltar mais forte”, disse o presidente.

“O presidente está se vingando da população brasileira”, diz Moro

Sergio Moro (União Brasil-PR) respondeu, em entrevista à CNN nesta terça-feira (21), as críticas feitas a ele pelo presidente Lula durante entrevista ao portal Brasil 247. O senador repudiou as falas de Lula afirmando que são “de baixo calão” e que o presidente teria “ferido a liturgia do cargo”.

“A minha interpretação é que o presidente está se vingando da população brasileira, porque o presidente não está apresentando os resultados. Disse que ia ter picanha, cerveja para todo mundo e nós vemos na verdade um crescimento econômico pífio”, afirmou o senador.

Moro teme, ainda, que a linguagem utilizada pelo presidente “gere até certo risco pessoal para mim, para minha família, colocando nossa família no tal discurso de ódio”.