Moro repudia ataque e diz que fala de Lula pode gerar risco a seus familiares

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) respondeu, em entrevista à CNN nesta terça-feira (21), às críticas feitas a ele pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante entrevista ao portal de esquerda Brasil 247.

Na conversa, Lula relembrou o período em que esteve preso em Curitiba: “De vez em quando ia um procurador, de sábado ou de semana, para visitar, ver se estava tudo bem. Entravam três ou quatro procuradores, e perguntavam: ‘tá tudo bem?’ E eu respondia: ‘não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu f…. esse Moro’”.

Segundo Moro, “quando o presidente utiliza essa fala, ele gera até certo risco para mim e para a minha família”.

“Eu repudio essa fala do presidente Lula. Fala de baixo calão, utilizando termos grosseiros, de uma forma que eu nunca me reportei a ele”, acrescentou o parlamentar.

Ainda de acordo com o senador, Lula “feriu a liturgia do cargo”. Moro questionou se a fala não seria uma forma de “desviar o foco das falhas do governo federal” e, em seguida, fez críticas à gestão do presidente.

“O presidente está se vingando da população brasileira porque o governo não está apresentando resultados. Houve um crescimento econômico pífio em decorrência do grande descontrole fiscal do governo”, avaliou Moro.

Moro defende atuação na Lava Jato

“Lula foi condenado por nove magistrados, não foi somente eu. No tribunal em Porto Alegre, três juízes mantiveram a sentença. E depois essa decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, por outros cinco magistrados.”

“Houve sim a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), mas o STF nunca disse que Lula era inocente ou que ele teria sido absolvida das responsabilidades”, concluiu Moro.