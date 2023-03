Ministério Público Eleitoral denuncia quatro pessoas por hackear sistema do TSE

O Ministério Público Eleitoral (MPE) denunciou quatro hackers por invadirem o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 15 de novembro 2020, dia das eleições municipais. Os denunciados tiraram o sistema e-Título do ar e vazaram dados de servidores do TSE na internet.

A denúncia é assinada pelo promotor eleitoral Paulo Roberto Binicheski e foi obtida com exclusividade pela CNN. Segundo o MPE, os quatro investigados, juntamente com um adolescente, injetaram um comando e programa de computador de transmissão de dados no sistema da corte eleitoral.

A ação afetou a estabilidade do aplicativo e dados sigilosos de servidores públicos foram divulgados ilegalmente. O ataque, no entanto, não prejudicou o processo eleitoral nem a votação dos representantes dos municípios.

O presidente do TSE à época, o ministro Luís Roberto Barroso, registrou a existência de “incidentes em sistemas online do Tribunal, potencialmente decorrentes de ataques cibernéticos.” A Polícia Federal abriu inquérito para apurar o caso e concluiu que não houve impacto nas eleições.

Agora a informação foi confirmada pelo Ministério Público Eleitoral.

A apuração do MPE aponta ainda que o grupo – que se intitula “Cyerteam” – assumiu publicamente a autoria dos ataques hackers, tendo um dos denunciados, inclusive, confessado em mensagens aos amigos.

O juiz eleitoral Lizando Garcia já recebeu a denúncia. O grupo deve responder na Justiça por associação criminosa, crimes eleitorais e cibernéticos.