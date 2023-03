Mesmo com enchente, guerra entre facções executa mais dois em Rio Branco

Mesmo com a cidade de Rio Branco padecendo com as fortes chuvas e a enchente que afetou mais de 50 bairros, a guerra entre facções não cessa. Na noite deste domingo, 26, dois foram executados a tiros.

O primeiro a morrer foi Lucas da Silva Fortunato, de 20 anos,que foi executado na noite deste domingo, 20, na rua da ETA, no bairro Plácido de Castro, na Baixada da Sobral. Dois homens armados abordaram o rapaz na rua já efetuando disparos. A vítima correu para os fundos de uma casa onde foi morto com pelo menos dez tiros.

O outro óbito foi registrado no outro lado da cidade, no Belo Jardim. Um homem conhecido como Bigodinho, de aproximadamente 20 anos, foi encontrado morto em uma rua. Seu corpo foi encontrado com vários disparos nas costas e um na cabeça. O crime ocorre entre as ruas Airton Senna e Tancredo Neves.

Em ambos os casos a Polícia Militar foi acionada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atestou os óbitos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Río Branco.

A polícia suspeita que as mortes dos dois indivíduos tenha ligações com a guerra travada entre Comando Vermelho e Bonde dos 13.