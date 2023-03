Mato-grossense que matou mulheres é preso no Acre

Na manhã de ontem, 08, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – Dcore realizou o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Luis Francisco de Oliveira Pereira, de 36 anos, na Vila Campinas, no interior do Acre.

A ação foi resultado do trabalho investigativo da especializada, onde no curso da apuração de roubo de camionete sobreveio a informação de que um suposto foragido estaria homiziado naquela localidade.

Confirmada a identidade do suspeito a equipe entrou em contato com a Polícia Civil do Mato Grosso, ocasião em que foi constatado que se tratava de um foragido da Justiça.

O investigado foi condenado pela prática de triplo homicídio, ocorrido no ano de 2015 em Poconé – MT. Dentre as vítimas estão duas mulheres, uma de 47 e outra de 24 anos e um adolescente de 16 anos. O criminoso já teria sido preso no ano de 2018 e fugiu da Penitenciária.

O preso foi levado ao Poder Judiciário do Acre para ser submetido à audiência de custódia, e em seguida será encaminhado ao presídio.

Por Assessoria