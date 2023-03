Manchester United goleia Betis e abre vantagem nas oitavas da Liga Europa

O técnico Erik ten Hag escalou o mesmo time titular do Manchester United que sofreu a goleada de 7 a 0 diante do Liverpool, pela Premier League, no último domingo. Antes da partida, o treinador holandês afirmou que os jogadores precisavam se recuperar e que tratava-se da melhor escalação possível para enfrentar o Betis.

O único período em que os Diabos Vermelhos não tiveram as rédeas da partida foi quando tomaram o gol de empate, aos 31 do primeiro tempo. Daí até o intervalo, o time pouco criou e quase sofreu a virada, numa bola de Ayoze Pérez na trave após falha de De Gea. O retorno no segundo tempo foi bem mais consistente, sem dar chances para a equipe espanhola.

Na agenda