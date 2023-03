Membros da Liga Acreana de Capoeira estiveram reunidos nesta quarta-feira, 8, com o diretor-presidente da Fundação Elias Mansur, Minoru Kimpara. No encontro, foram apresentadas demandas do movimento para futuras parcerias em prol do desenvolvimento cultural do Estado do Acre e valorização da capoeira.

A Liga Acreana de Capoeira, atualmente representa 16 grupos que mantém sua matriz em Rio Branco e também com filiais em vários municípios do Acre e no Exterior.