Leão esturra e supera o Morcego na 2ª rodada do Acreanão 2023

A Adesg conquistou sua primeira vitória na disputa do Campeonato Acreano 2023. Nesta terça-feira (14), no estádio Florestão, o Leão guiomarense venceu o Andirá por 2 a 1, pela abertura da segunda rodada do grupo A. O atacante Arlison abriu o caminho da vitória ainda no primeiro tempo e o zagueiro Rener ampliou a vantagem na etapa final. De pênalti, Perutia descontou para o Morcego nos acréscimos.

Como fica

Com a primeira vitória na disputa do Campeonato Acreano 2023, a Adesg respirou na tabela de classificação do grupo A. O time guiomarense soma três pontos, mesma pontuação de Independência e Rio Branco, mas com o time estrelado contando com um jogo a menos.

Próximos jogos

A Adesg terá quase duas semanas de folga na tabela de jogos e retorna a campo somente na próxima terça-feira (28), às 17h, no estádio Florestão, para encarar o Rio Branco. Três dias antes, precisamente dia 25, o Andirá faz sua terceira apresentação na competição diante do Plácido de Castro, às 15h.

Jogo

Adesg e Andirá fizeram um primeiro tempo de muita força física e pouco futebol aos presente ao estádio Florestão.

Os dois times tiveram dificuldades no setor de criação e o único gol da primeira parte do jogo saiu numa jogada individual do atacante Arlison pelo lado direito. O jogador do Leão guiomarense se livrou de dois marcadores e finalizou para a rede do Andirá.

Mais gols

Na volta dos vestiários das equipes, o Leão guiomarense não demorou para ampliar a sua vantagem. Numa bola parada, o zagueiro Cleyton testou para a defesa parcial do goleiro Weverton. Na sequência do lance, a bola ficou na trave e sobrou para o zagueiro Rener empurrar para a rede do Andirá.

Com a vantagem de dois gols no placar, a Adesg passou valorizar a posse de bola contra um Morcego que tinha muitas dificuldades no setor de criação.

Nos acréscimos, o Morcego encontrou o seu gol solitário numa cobrança de pênalti. Perutia cobrou bem o tiro livre e deu números finais a partida.

Súmula

Adesg 2 x 1 Andirá

Local: Florestão, às 17h

Data: 14/03/2023

Árbitro: Josué França

Assistentes: Antônio Ecídio e Carlos Alberto

Público: 257 pagantes

Renda: R$ 2.660,00

Gols: Arlison e Rener (Adesg); Perutia (AEC)

Cartões amarelos: Raelison, Yan, Luan e Marcelo Brás (AEC); Chumbinho e (Adesg)

Cartões vermelho: Natã (AEC)

Adesg: Edivandro; Kawan (Peteca), Rener, Cleiton, Gustavo, Matheus (Diego), Chumbinho (Guigui), Jefferson (Paulo), Cabelo, Josimar e Matheus Tibil (Arlison). Técnico: Francisco Roberto

Andirá: Weverton Pontes, Natã, Yan, Israel, Hugo; Gabriel (Weverton), João Felipe, José Wellington (Lucas Pitoco), Weverson (Ary), Luan (Polaco) e Raelison (Rerutia). Técnico: Marcelo Brás