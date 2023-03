Jogador pisa no pé do companheiro e juiz marca pênalti na Copa do Brasil

Um lance inusitado ajudou na classificação do Tombense diante do Retrô pela Copa do Brasil. O que aconteceu? Tombense venceu o Retrô por 1 a 0 e se classificou na Copa do Brasil nesta quarta-feira. Acontece que o gol marcado pelo time mineiro veio através de uma cena bizarra….

Em disputa de bola na grande área, dois atletas do Tombense se chocaram e o árbitro da partida, Paulo Roberto Alves Júnior, deu pênalti para os mineiros. Vale lembrar que não tem VAR nesta fase da competição. Guilherme Silva recebeu um pisão de seu próprio companheiro, Caíque, e desabou. Perto deles, estavam dois defensores do Retrô, mas nada que tampasse completamente a visão do juiz. O lance ocorreu aos 37 minutos do segundo tempo O atacante Alex Sandro foi para a batida e fez o gol, no rebote, após ter a cobrança inicialmente defendida por Jean. O tento garantiu a classificação do Tombense para a 3ª fase da competição, e, consequentemente, a eliminação do Retrô.

A equipe comandada por Marcelo Chamusca ainda fatura uma bolada de R$ 2,1 milhões por avançar de fase.

Fonte: Uol