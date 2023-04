Instituto Butantan começa a testar uma vacina quadrivalente contra a gripe

A tecnologia de fabricação das duas vacinas é a mesma, já é dominada pelo Instituto Butantan e já foi aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso, a pesquisa da tetravalente já começou na fase 3, a de testes em humanos.

Um grupo de 8 mil mil pessoas a partir dos 3 anos de idade já está recebendo as doses. Outro grupo, com 2 mil bebês de 6 meses a 3 anos incompletos, vai ser testado a partir de abril.

“Se eu tenho uma diferença de fato, se não está igual o de antes e o de depois, quer dizer que a vacina induziu a produção de anticorpos. Então, o benefício dessa nova vacina é proteger para um subtipo a mais”, diz a infectologista e coordenadora do estudo, Ângela Freitas.



O Butantan espera ter todos os resultados até o fim do ano, para submeter à Anvisa. O diretor do instituto explica que ter uma vacina tetravalente aprovada é importante para o caso de quatro vírus circularem no Brasil ao mesmo tempo.