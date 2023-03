Inscrições para auxílio emergencial da Ufac para atingidos pelas enchentes já iniciaram

As inscrições no auxílio emergencial da Universidade Federal do Acre (UFAC) para alunos atingidos pelas enchentes em Rio Branco, iniciam nesta segunda-feira, 27.

Serão concedidos 100 bolsas de R$ 400, em parcela única. A iniciativa busca contribuir com o desenvolvimento dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Segundo o edital, a seleção dos estudantes será realizada conforme a demanda, sendo que a análise para concessão do auxílio será fundamentada na particularidade da situação de cada estudante.

O resultado preliminar ocorre até dez dias após a inscrição. Acesse aqui o formulário eletrônico para a a participação.