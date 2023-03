Idoso é resgatado de residência na Getúlio Vargas com água quase até o teto

Um senhor de idade foi resgatado em uma residência nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas, com a água atingindo quase o teto da casa. Ele estava se afogando e preso dentro da moradia.

Com o braço para fora da janela pedindo ajuda, o homem conseguiu sair do espaço após ajuda de pessoas que estavam em um Jet Ski. O telhado precisou ser quebrado para a retirada da vítima.

Com o transbordamento do igarapé São Francisco, muitos locais passam por alagamento. Na última noite, vários proprietários de empreendimentos e residências da região precisaram correr contra o tempo para salvar bens materiais, devido o aumento repentino das águas do manancial.

Em um boletim da Defesa Civil na manhã desta sexta-feira, 24, o nível do Rio Acre também segue subindo e atingiu a cota de alerta de 15,98 metros.