Homem sequestra, espanca, estupra mulher e rouba motocicleta da vítima no Acre

Uma mulher de 44 anos que trabalha como mototaxista foi brutalmente violentada na tarde do último sábado, 18, em Rio Branco. O crime aconteceu depois que um homem fingiu ser passageiro para solicitar uma corrida.

Ele ameaçou a vítima com uma arma branca e a obrigou a entrar no apartamento de um motel na Via Chico Mendes, onde a mulher foi espancada e violentada sexualmente por mais de duas horas. Depois do crime, o acusado fugiu levando sua motocicleta.

Segundo a polícia, a mulher teria tentado impedir a violência sexual, por isso foi espancada durante o estupro. Antes de fugir com a motocicleta da vítima, o acusado a deixou amarrada e amordaçada, a impedindo de gritar por ajuda.

A mulher conseguiu se livrar das amarras e buscou ajuda junto aos funcionários do motel. Nas buscas iniciais, policiais militares localizaram a motocicleta roubada abandonada na Rua Cearense, no bairro Seis de Agosto.

A vítima teve que se medicada na Maternidade Bárbara Heliodora, onde foi submetida ao tratamento para evitar gravidez e doenças sexualmente transmissíveis.

Tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar já têm em mãos imagens do suspeito, bem como todo o trajeto, desde o ponto de mototáxi do Terminal Urbano até o motel na Via Chico Mendes, e também quando o suspeito saiu com a moto da vítima.

A mototaxista, que trabalha para sustentar dois filhos, sendo um deles de tratamento especial, deverá ser submetida ao tratamento psicológico, o mesmo devendo ocorrer com os dois filhos. A vítima fez o registro policial, mas o acusado ainda não foi preso.