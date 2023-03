Homem é esfaqueado durante bebedeira no interior do Acre

Francisco Soares de Albuquerque, de 58 anos, foi ferido com duas facadas após se desentender com outro homem durante uma bebedeira no interior do estado, no final da tarde desta quinta-feira (9).

No momento da discussão, o rival teria o ameaçado com uma faca. Informações dão conta de que Francisco tentou se defender ao partir para cima do agressor e tentar puxar a faca.

No entanto, acabou ferido duas vezes com uma facada na região do tórax e outra no abdômen. Populares que presenciaram a cena prestaram os primeiros atendimentos e o trouxeram em carro particular para Rio Branco.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) interceptou o veículo e levou a vítima ferida até o pronto-socorro de Rio Branco em estado grave, inicialmente. Após a avaliação dos socorristas, a vítima se manteve estável e com melhora na respiração.