Homem de 32anos faz aposta, vira garrafa inteira de pinga e morre no Mato Grosso

Um homem de 32 anos morreu nesta quinta-feira (23) após beber uma garrafa inteira de pinga por causa de uma aposta feita em um bar. O caso ocorreu na cidade de Juara (MT), que fica a cerca de 700 quilômetros de Cuiabá.

De acordo com a Polícia Civil do Mato Grosso, a esposa da vítima afirmou que, durante uma bebedeira, o homem “apostou com outra pessoa que conseguiria secar uma garrafa de cachaça num gole só”.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, depois de ingerir todo o conteúdo da garrafa, o rapaz começou a passar mal, vomitou e, em seguida, foi dormir.

Por volta de 5h30, a mulher percebeu que o marido não apresentava sinais vitais e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito. Segundo a polícia, não foram verificados “sinais ou marcas de violência aparentes” no corpo do rapaz.