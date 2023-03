Homem de 31 anos é preso por dirigir carreta sem possuir CNH

Na manhã desta terça-feira, 28, a guarnição de serviço da RPTrânsito foi acionada para averiguação de um possível incidente, ocorrido na Avenida Lauro Muller, bairro João Alves.

Ao chegar ao local se depararam com uma carreta de grande porte, (nove eixos) que estava atravessada na pista de rolamento, cujo condutor informou que trafegava normalmente pela via e ao chegar no meio da ladeira o caminhão perdeu força e não subiu mais, passando a descer em marcha ré.

Após averiguação, a guarnição descobriu que o senhor E.C.S., de 31 anos, não era habilitado, pois teve sua habilitação cassada no período permissionário anos atrás.

Diante desta informação e do grande risco gerado na condução do veículo e, de acordo com o artigo 309 do CTB, foi dado voz de prisão e conduzido a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

O veículo por estar devidamente licenciado foi entregue a outro condutor habilitado.

Com informações do 6° BPMAC