Goleiro Bruno é contratado por time de várzea da zona sul de São Paulo

O goleiro Bruno, condenado a 22 anos e três meses de prisão pelo assassinato de Eliza Samudio, em 2013, assinou com o Orion FC, clube de várzea localizado no bairro do Jardim Noronha, zona sul de São Paulo.

O anúncio aconteceu na última terça-feira (21) através das redes sociais do clube. No post, dão boas-vindas a novo contratado.

Desde que foi libertado por um habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, em 2017, Bruno passou por sete clubes, entre amadores e profissionais: Boa Esporte (MG), Poços de Caldas (MG), Rio Branco (AC), Araguacema (TO), Atlético Carioca (RJ) e Búzios (RJ).

O Orion FC disputará neste ano a Super Copa Pioneer 2023. Em nota, a organização afirmou que o goleiro não disputará o torneio e disse que a decisão foi “tomada com unanimidade pela organização e corpo diretivo da competição, e que se faz necessária, sobretudo em prol de todas as mulheres”.