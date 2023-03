Gladson pede a Lula auxílio para construção de casas populares

Em vídeo divulgado nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 29, o governador Gladson Cameli (PP) revelou que pediu ao ministro do desenvolvimento regional, Waldez Góes e a ministra do meio ambiente, Marina Silva, ajuda para a construção de casas populares aos atingidos pela cheia dos igarapés e do Rio Acre.

Com mais de 30 mil desalojados e o manancial medindo 17,10 metros, Cameli garantiu que o pedido foi encaminhado ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O nosso governo tem se esforçado para socorrer e cuidar das famílias”, declarou.

O chefe do executivo acreano revelou que o objetivo é evitar que as famílias passem esse situação novamente. Além disso, Gladson pediu doações de alimentos à população. Segundo o governo, os interessados devem deixar os produtos no Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CERB).