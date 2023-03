Faccionados são presos após tentarem matar desafeto rival e realizar disparos em Brasiléia

Uma ação rápida por parte de agentes da delegacia de Polícia Civil do município de Brasiléia, conseguiram prender dois maiores e apreender um menor que teriam se deslocado ao Bairro Leonardo Barbosa para tentar executar um homem da facção rival.

Como não encontraram o ‘alvo’, os três indivíduos saíram atirando com duas pistolas automáticas e um revólver pelas ruas do Bairro. A ação dos bandidos levou terror aos moradores que se esconderam em suas casas com medo de serem atingidas.

Momento da prisão dos envolvidos pelos policiais civis de Brasiléia.

Foi quando acionaram as autoridades policiais que rapidamente se deslocaram para o bairro. Foi quando souberam que os suspeitos teriam chegado de bicicleta, e após dispararem pelas ruas, roubaram uma moto e foram rumo à avenida Manoel Marinho Montes, parte alta da cidade.

Com as descrições dos suspeitos e por estarem os três na moto, foi fácil para serem localizado próximo a um posto de gasolina, onde foram abordados e rendidos. Os três ainda portavam as armas que foram apreendidas.

Segundo foi informado pelo delegado de Brasiléia, Ricardo Castro, a missão do trio seria matar um rival motivados pela disputa e domínio de espaço que vem acontecendo pela fronteira.

Os três foram levados para a delegacia juntamente com as armas, onde seriam ouvidos e serão apresentados ao judiciário nas próximas horas na audiência de custódia, podendo ser os maiores presos e o menor detido.

Fonte: O Alto Acre