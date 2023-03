Estudo prevê chuvas acima do esperado em 11 cidades do Acre nos próximos dias

A previsão semanal divulgada pela Sala de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico do Estado do Acre divulgada nesta segunda-feira, 27, aponta que até o próximo dia 02/04/2023 há previsão de chuva com volume acumulado na semana de até 100 mm de água.

O indicativo é de anomalia positiva, ou seja, chuvas acima do esperado para o período nas localidades dos municípios de Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa do Purus, Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Senador Guiomard, Rio Branco, Bujari e Porto Acre.

Já a previsão de anomalia negativa, ou seja, chuvas abaixo do esperado para o período, é para as localidades dos municípios da regional Juruá, Tarauacá-Envira, Purus e Baixo Acre.

Na leitura desta segunda-feira, as plataformas localizadas na Bacia do Rio Acre registraram elevação de nível na leitura das 6 h da manhã, exceto Assis Brasil. Na mesma leitura, as plataformas localizadas na bacia do Purus, Manoel Urbano e Sena Madureira registraram elevação de nível na leitura das 06 horas. As plataformas localizadas na bacia do Tarauacá-Envira também registraram elevação de nível na leitura das 06 horas.

As plataformas localizadas na Bacia do Juruá, Marechal Thaumaturgo também tiveram elevação de nível na leitura das 06 horas. Segundo a ANA, houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas em Porto Walter (44,6 mm) e Mâncio Lima (36,4 mm).