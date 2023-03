Estelionatário que aplicou golpes em nove cidades do Acre é preso em Xapuri

Policiais da Delegacia de Polícia Civil em Xapuri prenderam nesta quinta-feira, 30, um homem, de 31 anos de idade acusado de cometer dezenas de crimes de estelionato em diversas cidades, dentre elas Acrelândia, Brasileia, Bujari, Epitaciolândia, Feijó, Marechal Taumaturgo, Porto Acre, Rio Branco e Xapuri.

Os golpes eram aplicados de diversas formas, com vendas de produtos que nunca eram entregues, serviços de instalação de internet em zona rural que nunca eram prestados, falsos empréstimos, dentre outros. Em todos os casos ele dizia para as vítimas que precisava receber o dinheiro adiantado, e depois que as vítimas pagavam, o estelionatário desaparecia com o dinheiro.

A prisão ocorreu no centro de Xapuri, próximo à entrada do bairro Braga Sobrinho, conhecido por Bolívia, uma das regiões mais castigadas pela enchente do município.

O criminoso havia fugido para Xapuri após sua imagem ter sido divulgada nas redes sociais com informações de que ele teria aplicado diversos golpes em estabelecimentos comerciais, hotéis e pensões de Epitaciolândia e Brasileia, em que ficou hospedado e foi embora sem pagar. O preso foi encaminhado para o presídio Francisco Oliveira Conde, em Rio Branco.