Empresário do Acre é preso ao tentar “fugir” da Receita Federal com quase R$ 1,5 mi

Um empresário de 37 anos foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira, 14, ao tentar sair do estado do Acre com quase R$ 1,5 milhão em espécie. Ele chegou a brincar com os policiais rodoviários federais dizendo afirmar que estava fugindo do Acre.

Ele foi pego no quilômetro 734 da BR-364, em Porto Velho (RO), durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a polícia, ele estava num veículo modelo Ford Fiesta e tentava levar o dinheiro para a Bolívia através de Guajará Mirim, em Rondônia, e se livrar da Receita Federal. Apresentado à Polícia Civil, foi autuado em flagrante por tentar lesar o fisco.

O dinheiro foi encontrado próximo ao porta-luvas do carro. Foram contados R$1.450.000,00 em notas de 50, 100 e 200 reais. O empresário confessou que o dinheiro era dele e que estava levando para Bolívia para assim se livrar da Receita Federal.