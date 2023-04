Durante bebedeira, “Gasparzinho” mata homem de 36 anos no bairro Calafate

Mais um assassinato foi registrado na noite desta sexta-feira, 31, em Rio Branco. Rafael Almeida Benvindo bebia em sua residência localizada na rua Dromedário, no bairro Ilson Ribeiro, na região do Calafate, quando foi esfaqueado por um “amigo” conhecido como Gasparzinho. Rafael não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

De acordo com testemunhas, Rafael bebia com mais dois homens quando um bate-boca foi iniciado. Alterado, Rafael pegou um terçado e colocou a dupla para correr. A mulher de Rafael, ao ver a cena, tomou o terçado do marido. Um dos rapazes percebeu que ele não estava mais armado e foi até ele se vingar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas quando chegou ao local, só pode atestar o óbito. O responsável pela facada fatal fugiu do local.

A Polícia Militar fez buscas pela região, mas não encontrou “Gasparzinho”.