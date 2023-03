Durante bate-boca no Acre, Mãe esfaqueia a própria filha no município de Bujari

Uma mãe teria esfaqueado a própria filha durante uma discussão na noite deste domingo, 20, na cidade do Bujari, cidade a 21 km de distância de Rio Branco. Raissa Andrade, de 30 anos, deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco com estado de saúde estável.

Raíssa teria sido esfaqueada na região do tórax e foi encontrada na rua. Segundo informações da própria vítima, ela teria ido na casa da mãe pegar uns pertences quando foi relatado que alguma chave havia sumido. A mãe teria acusado a filha de furto e daí se iniciou uma discussão que culminou com a mãe pegando uma faca e desferindo um golpe.

A polícia militar esteve no local, mas como a filha não ia representar a mãe, ninguém foi levado à Delegacia.