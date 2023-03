Ex-presidente Trump é acusado de crime em caso de suborno a atriz pornô, diz jornal

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi indiciado nesta terça-feira (21) , segundo o jornal “The New York Times” e diversos outros veículos da imprensa americana, no caso envolvendo a atriz pornô Stormy Daniels. O “Times” ouviu quatro pessoas que têm conhecimento da votação do júri. A decisão deve ser anunciada pela promotoria nos próximos dias, afirma o jornal. Um advogado do ex-presidente confirmou que foi informado sobre o indiciamento.