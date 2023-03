Deputado Nicolau enaltece apoio de Bittar para a região do Vale do Juruá

O deputado Nicolau Júnior, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, participou na manhã desta sexta-feira (17), em Cruzeiro do Sul, do encontro dos servidores municipais da saúde, organizado pela prefeitura.

Ao lado do também deputado Clodoaldo Rodrigues e do deputado federal Zezinho Barbary e do senador Marcio Bittar, Nicolau assistiu a uma apresentação feita pela secretária Valéria de Oliveira Lima, que destacou os avanços do setor na segunda maior cidade do estado.

Ela lembrou que a maioria das ações executadas teve o apoio de Nicolau, atuando para a liberação de emendas que garantiram a realização dos serviços.

Nicolau aproveitou o momento para agradecer publicamente ao senador Marcio Bittar pela liberação de emendas que possibilitaram, por exemplo, o mutirão de saúde realizado pela Fundhacre.

“O senador Márcio ajudou com uma emenda de dez milhões e tem nos atendido sempre que a ele recorremos. Estou aqui representando a ALEAC, nosso presidente Luiz Gonzaga. Ainda bem que Cruzeiro do Sul, o Juruá, tem conseguido manter os representantes para poder ajudar nossa região. Mas eu sei que nosso compromisso é com o estado todo”, garantiu Nicolau.

Seguro relatório divulgado pela Fundacre, mil e quinhentas pessoas foram atendidas no mutirão de cirurgias, números que agradaram o senador Márcio Bittar.

Ele disse que a primeira vez que liberou recursos financeiros para ajudar a saúde, foi atendendo a um pedido do deputado Nicolau Júnior.

“Através do Nicolau eu atendi o João Paulo ( presidente da Fundhacre), e vi que o mutirão se tornou uma referência. Eu já disse e repito: nada paga eu saber que mil e quinhentas pessoas foram beneficiadas graças essa ação tão importante. Destaco a atuação do Nicolau que percebeu naquele momento a necessidade de se executar esse mutirão”, disse o senador.