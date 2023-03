Defesa Civil trabalha com expectativa de mais cheia na capital acreana durante o dia

Além do nível do Rio Acre ter alcançado a marca dos 17 metros na medição das 6 horas da manhã desta quarta-feira, 29, as notícias não são boas para a população da capital acreana. A Defesa Civil trabalha com a expectativa de mais cheia durante todo o dia.

Com a elevação do nível, o número de desabrigados continua também aumentando. O último balanço da Prefeitura de Rio Branco demonstra que já existem mais de 3,5 mil pessoas em abrigos espalhados pela cidade, totalizando quase mil famílias.

O número de atingidos de alguma forma pela enchente na capital acreana já ultrapassa as 40 mil pessoas.