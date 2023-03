Cruzeiro é primeiro time entre os 20 da Série A 2023 a trocar técnico.

O Cruzeiro é o primeiro time, entre os 20 que disputarão a Série A 2023, a trocar de técnico na temporada. Paulo Pezzolano oficializou a saída nesse domingo, após eliminação do Mineiro, e o português Pepa tem acerto verbal para assumir.

Paulo Pezzolano estava no Cruzeiro desde janeiro do ano passado e era o quarto com trabalho mais longevo entre as equipes da elite. Abel Ferreira (no Palmeiras desde outubro de 2020), Vojvoda (no Fortaleza desde maio de 2021) e Rogério Ceni (no São Paulo desde outubro de 2021) estão nos três primeiros lugares do ranking.

Um número que chama atenção é a quantidade de trabalhos que se iniciaram após o fim da última temporada. Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Goiás, Santos e Vasco trocaram o comando entre novembro e dezembro do ano passado.



Apesar de o Cruzeiro não ter atingido a meta do Campeonato Mineiro (chegar à final) e de a gestão de Ronaldo ser alvo de críticas, a saída de Pezzolano foi programada – segundo o próprio treinador – desde o final da Série B do ano passado. O trabalho no Estadual marcaria, de qualquer forma, o fim da passagem do uruguaio pelo clube mineiro.



Em pouco mais de um ano e dois meses de trabalho no Cruzeiro, o treinador conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro, devolvendo o clube à elite nacional após dois insucessos seguidos na busca pelo acesso. Ele também foi vice-campeão mineiro no ano passado e levou a equipe de volta às oitavas da Copa do Brasil. Foram 63 jogos, com 34 vitórias, 13 empates e 16 derrotas.