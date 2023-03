Criminosos matam a tiros homem que fumava narguilé em rua do Segundo Distrito da capital

Edelson Ferreira Ribeiro, de 40 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira, 29, em frente de uma residência situada na travessa Evanderley Pereira da Silva, no bairro Recanto dos Buritis , no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, três criminosos ainda não identificados abordaram um motorista de aplicativo no bairro Canaã que estava em um veículo modelo Gol, de cor cinza, anunciaram o assalto e o fizeram refém. Em seguida os bandidos começaram a trafegar em vários bairros no segundo distrito em busca de encontrar alguma vítima, quando chegaram na travessa Pinho, no bairro Santa Inês, os criminosos encontraram um homem em via pública e efetuaram vários tiros na direção dele. A vítima conseguiu correr e fugir entrando na Escola Chico Mendes.

Não satisfeitos, os bandidos seguiram até a travessa Evanderley Pereira da Silva, no bairro Recanto dos Buritis, encontraram Edelson e mais dois amigos fumando Narguile e efetuaram vários tiros na direção das vítimas. Edelson foi atingido na cabeça, pescoço e peito.

Durante o ataque o motorista de aplicativo que estava dentro do carro conseguiu fugir correndo. Os outros dois amigos de Edelson saíram ilesos. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Edelson que já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área e em seguida colheram as características do veículo e dos autores do crime, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O corpo de Edelson foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.