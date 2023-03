Comerciantes estariam se aproveitando do caos para super inflacionar preços

Alguns comércios de Rio Branco, principalmente os dos bairros mais atingidos, estariam vendendo produtos com preços super inflacionados neste período de alagação. O caso chegou ao Ministério Público do Acre que encaminhou nesta terça-feira (28) um ofício ao Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) com o intuito de apurar um suposto aumento de preços.

No documento, assinado pelo promotor de Justiça Dayan Moreira Albuquerque, o MPAC solicita ao Procon que promova fiscalizações nos estabelecimentos comerciais da capital, tendo em vista que chegaram à Promotoria do Consumidor notícias de que alguns deles, como postos de gasolina e supermercados, estariam se aproveitando dos transbordamentos e da situação de calamidade pública para elevar os preços de diversos produtos.

A elevação de preços injustificada é uma prática abusiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, que prevê aplicação de multa e até mesmo de interdição do estabelecimento. Estão previstas ainda sanções na esfera criminal, uma vez que configura crime contra o consumidor e a economia popular.