Com gols no 2º tempo, São Francisco supera o Náuas

Uma vitória apertada sobre o Náuas por 2 a 1, em jogo ocorrido neste sábado (18), no estádio Florestão, colocou o São Francisco na liderança do grupo B do Campeonato Acreano. Os três gols da partida foram marcados na etapa final. O atacante Wanderson Jordão e o zagueiro Brenner marcaram os gols da vitória do time católico. André Lima descontou para o time do Vale do Juruá.

Como fica

Com a segunda vitória consecutiva na disputa do Campeonato Acreano 2023, o São Francisco assumiu a liderança do grupo B. O time católico soma seis pontos ganhos, dois pontos a mais que o Galvez e o Atlético Acreano, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Náuas e Vasco da Gama seguem sem pontuar na competição.

Próximos jogos

O São Francisco ganha uma folga dez dias na tabela de jogos e retorna a campo na próxima 28/03, às 18h, no estádio Florestão, para encarar o Atlético Acreano. Três dias antes (24), o Náuas e Vasco da Gama jogam suas últimas cartadas na competição, às 16h, no estádio Florestão.

Jogo

O Náuas começou a partida querendo somar pontos contra um São Francisco, até certo ponto, acomodado. O time do Vale do Juruá quase chegou a abrir o placar numa finalização que a bola ficou no travessão do goleiro católico Saulo.

Na volta dos vestiários, o São Chico quis jogo e abriu o marcador aos 5 minutos. O atacante Wanderson Jordão recebeu assistência de Gabriel William, ganhou na velocidade da zaga do Cacique e tocou a bola na saída do goleiro do Everton.

Com o meia-atacante Polaco em campo, o São Chico não demorou para ampliar o marcador. Gabriel William mandou a bola na área, o zagueiro Brenner ganhou no jogo aéreo e testou para a rede, aos 10 minutos. São Francisco 2 x 0!

O Náuas não se deu por vencido e cresceu na partida, tanto que diminuir a vantagem do time católico, numa bola finalização do atacante André Lima, aos 23 minutos.

O gol do Cacique do Juruá colocou “fogo” no jogo e o empate quase saiu no finalzinho de partida, mas o zagueiro Brenner travou a finalização do atacante André Lima para o alívio do torcedor católico.

Súmula

Náuas 1 x 2 São Francisco

Local: Florestão, às 15h

Data: 18/03/2023

Árbitro: José Lima

Assistentes: Roseane Amorim e Francelino Pinheiro

Público: 317 pagantes

Renda: R$ 3.320,00

Gols: Wanderson Jordão e Brenner (SF) e André Lima (Náuas)

Cartões amarelos: Everton, Marcelo, Deghlie (Náuas); Bruno Tocantins (SF)

Náuas: Everton, Carlos Eduardo, Amarildo (Europa), Wanderson e Deghlie; Jordan (Rafael), Diego (Gustavo), Daniel e Marcelo; André e Eduardo. Técnico: Zacarias Lopes

São Francisco: Saulo, Weverton (Jojo), Brenner, Bruno Tocantins (Fabinho), Gabriel William; Ker, Gabriel Separ (Polaco), Vicente (Erick) e Giovani; Wanderson Jordão e Baby (Vitor). Técnico: Erismeu Silva